«Металлург» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1 в домашнем матче КХЛ

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал «Куньлунь Ред Стар». Хозяева одержали победу со счётом 7:1.

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Денис Зернов, Алексей Маклюков, Роман Канцеров, Александр Петунин (дважды), Игорь Гераськин и Валерий Орехов. Единственную шайбу за «Куньлунь» на свой счёт записал Ян Дрозг.

«Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очков за 65 матчей. «Куньлунь» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 61 очко за 66 игр.