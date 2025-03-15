Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Куньлунь Ред Стар, результат матча 15 марта 2025, счёт 7:1, КХЛ 2024-2025

«Металлург» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1 в домашнем матче КХЛ
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал «Куньлунь Ред Стар». Хозяева одержали победу со счётом 7:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Зернов (Гераськин, Шетле) – 24:22 (5x5)     2:0 Маклюков (Михайлис, Джозефс) – 26:06 (5x5)     3:0 Канцеров (Паливко, Моисеев) – 28:43 (5x5)     3:1 Дрозг (Кленденинг) – 36:32 (5x4)     4:1 Петунин (Михайлис, Маклюков) – 40:40 (5x5)     5:1 Гераськин (Камалов, Козлов) – 48:25 (5x5)     6:1 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 53:02 (5x4)     7:1 Орехов (Михайлис, Джозефс) – 53:16 (5x5)    

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Денис Зернов, Алексей Маклюков, Роман Канцеров, Александр Петунин (дважды), Игорь Гераськин и Валерий Орехов. Единственную шайбу за «Куньлунь» на свой счёт записал Ян Дрозг.

«Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очков за 65 матчей. «Куньлунь» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 61 очко за 66 игр.

Материалы по теме
Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Одна пара уже определена! Все расклады, LIVE
Live
Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Одна пара уже определена! Все расклады, LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android