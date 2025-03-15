«Металлург» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1 в домашнем матче КХЛ
Поделиться
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал «Куньлунь Ред Стар». Хозяева одержали победу со счётом 7:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Зернов (Гераськин, Шетле) – 24:22 (5x5) 2:0 Маклюков (Михайлис, Джозефс) – 26:06 (5x5) 3:0 Канцеров (Паливко, Моисеев) – 28:43 (5x5) 3:1 Дрозг (Кленденинг) – 36:32 (5x4) 4:1 Петунин (Михайлис, Маклюков) – 40:40 (5x5) 5:1 Гераськин (Камалов, Козлов) – 48:25 (5x5) 6:1 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 53:02 (5x4) 7:1 Орехов (Михайлис, Джозефс) – 53:16 (5x5)
В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Денис Зернов, Алексей Маклюков, Роман Канцеров, Александр Петунин (дважды), Игорь Гераськин и Валерий Орехов. Единственную шайбу за «Куньлунь» на свой счёт записал Ян Дрозг.
«Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очков за 65 матчей. «Куньлунь» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 61 очко за 66 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 марта 2025
-
16:59
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:39
-
16:33
-
16:28
-
15:47
-
15:32
-
15:19
-
15:10
-
14:58
-
14:52
-
14:36
-
14:27
-
14:19
-
14:00
-
13:44
-
13:29
-
13:10
-
12:51
-
12:25
-
12:14
-
12:04
-
11:46
-
11:30
-
11:13
-
10:49
-
10:30
-
10:11
-
09:50
-
09:37
-
09:30
-
09:20
-
09:10