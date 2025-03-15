Ларионов — о Конюшкове: человек играет очень много в 22 года и делает это здорово
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Сибири» (2:3) оценил игру защитника нижегородской команды Богдана Конюшкова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Широков (Бек, Мёрфи) – 06:28 (5x4) 2:0 Сушко (Андреофф) – 27:58 (5x5) 2:1 Виноградов (Орлов, Бокун) – 36:01 (5x5) 3:1 Коротков (Широков) – 42:21 (5x5) 3:2 Фирстов – 59:52 (6x5)
«Человек, который играет очень много в 22 года и делает это здорово. Он сформирован как человек, как игрок. Ты должен видеть возможность дать паузу, хотя он очень просился, подходил, умолял. Я сказал, что нет. Нам необходимо балансировать состав, давать небольшую паузу. Он провёл хороший матч. Исходя из этих понятий, мы и делаем ротацию игроков, которые должны нам показать, можем ли мы надеяться на них в плей-офф», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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