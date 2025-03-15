Ларионов — о Конюшкове: человек играет очень много в 22 года и делает это здорово

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Сибири» (2:3) оценил игру защитника нижегородской команды Богдана Конюшкова.

«Человек, который играет очень много в 22 года и делает это здорово. Он сформирован как человек, как игрок. Ты должен видеть возможность дать паузу, хотя он очень просился, подходил, умолял. Я сказал, что нет. Нам необходимо балансировать состав, давать небольшую паузу. Он провёл хороший матч. Исходя из этих понятий, мы и делаем ротацию игроков, которые должны нам показать, можем ли мы надеяться на них в плей-офф», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.