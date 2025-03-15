Ларионов рассказал, чем арена в Новосибирске лучше омской и екатеринбургской

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после выездного матча с «Сибирью» (2:3) рассказал, чем арена в Новосибирске лучше омской и екатеринбургской.

— Вы на этом выезде были на трёх новых аренах: в Омске, Екатеринбурге и Новосибирске. Можете высказать мнение относительно них?

— Предыдущие две арены очень хорошие, но мне понравилась лавка в Новосибирске. Она сделана в тех стандартах, в которых необходимо в современном хоккее. Есть пространство для того, чтобы общаться с игроками, у игроков нет зоны комфорта, когда ты можешь облокотиться, как в парке, на спинку кресла. Я бы подвинул лавку поближе к борту, чтобы они могли смотреть то, что происходит на льду.

Город заслуживает эту арену, атмосфера потрясающая. Мы рады, что Новосибирск получил такой стадион. Было бы здорово, если бы он был тысяч на 17. Учитывая любовь к хоккею здесь, думаю, он бы заполнялся, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.