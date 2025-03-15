«Порой самому хотелось выскочить на лёд». Главный тренер «Сибири» — о победе над «Торпедо»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (3:2) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хотел бы сказать спасибо нашим болельщикам — такая сумасшедшая поддержка, что порой самому хотелось выскочить на лёд. Что просили на установке — выполнили. Хороший третий период, особенно игра в средней зоне. Не позволяли сопернику делать хорошие контратаки, что было в первом периоде. Там подчищал наш вратарь. Сработали в большинстве и в меньшинстве, очень важная победа для нас», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.