«Порой самому хотелось выскочить на лёд». Главный тренер «Сибири» — о победе над «Торпедо»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (3:2) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Широков (Бек, Мёрфи) – 06:28 (5x4) 2:0 Сушко (Андреофф, Кара) – 27:58 (5x5) 2:1 Виноградов (Орлов, Бокун) – 36:01 (5x5) 3:1 Коротков (Широков, Аланов) – 42:21 (5x5) 3:2 Фирстов (Конюшков, Артамонов) – 59:52 (6x5)
«Хотел бы сказать спасибо нашим болельщикам — такая сумасшедшая поддержка, что порой самому хотелось выскочить на лёд. Что просили на установке — выполнили. Хороший третий период, особенно игра в средней зоне. Не позволяли сопернику делать хорошие контратаки, что было в первом периоде. Там подчищал наш вратарь. Сработали в большинстве и в меньшинстве, очень важная победа для нас», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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