«Салават Юлаев» одержал победу над минским «Динамо» в серии буллитов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу в серии буллитов со счётом 4:3.
В основное время в составе хозяев отличились Деннис Ян, Джош Ливо и Ярослав Цулыгин. Шайбы гостей на свой счёт записали Сэм Энас, Егор Бориков и Александр Волков.
В овертайме заброшенной шайбой отметился Скотт Уилсон, но гол был отменён. Команды не определили победителя в овертайме. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 87 очков за 65 матчей. Минское «Динамо» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 82 очка за аналогичное количество встреч.
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