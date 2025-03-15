Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Динамо Мн, результат матча 15 марта 2025, счёт 4:3 Б, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» одержал победу над минским «Динамо» в серии буллитов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу в серии буллитов со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 03:33 (5x5)     2:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 04:48 (5x4)     2:1 Энас – 09:00 (5x5)     2:2 Бориков (Брук, Тирни) – 13:09 (5x5)     2:3 Волков (Хэмилтон, Пинчук) – 32:08 (5x4)     3:3 Цулыгин (Сучков, Науменков) – 57:24 (5x5)     4:3 Уилсон – 65:00    

В основное время в составе хозяев отличились Деннис Ян, Джош Ливо и Ярослав Цулыгин. Шайбы гостей на свой счёт записали Сэм Энас, Егор Бориков и Александр Волков.

В овертайме заброшенной шайбой отметился Скотт Уилсон, но гол был отменён. Команды не определили победителя в овертайме. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 87 очков за 65 матчей. Минское «Динамо» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 82 очка за аналогичное количество встреч.

Материалы по теме
Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Одна пара уже определена! Все расклады, LIVE
Live
Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Одна пара уже определена! Все расклады, LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android