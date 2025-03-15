«Это безответственный подход ко всему». Фетисов — о положительной допинг-пробе Каменева

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с положительной допинг-пробой форварда ЦСКА Владислава Каменева.

«Любого ребёнка сейчас спроси – он знает про мельдоний, потому что про него уже 10 лет говорят, уже столько спортсменов от него пострадало. Мне, с одной стороны, стыдно за него и за тех, кто работает в ЦСКА, за тех же врачей. С другой, это какой-то безответственный подход ко всему. Попасться сейчас на мельдонии при всех существующих технологиях РУСАДА – это надо быть, скажем так, совсем неумным», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.