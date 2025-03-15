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Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над минским «Динамо»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал домашнюю победу над минским «Динамо» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 03:33 (5x5)     2:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 04:48 (5x4)     2:1 Энас – 09:00 (5x5)     2:2 Бориков (Брук, Тирни) – 13:09 (5x5)     2:3 Волков (Хэмилтон, Пинчук) – 32:08 (5x4)     3:3 Цулыгин (Сучков, Науменков) – 57:24 (5x5)     4:3 Уилсон – 65:00    

«Хороший матч, хорошие скорости. Играли против организованной команды с квалифицированными хоккеистами. Повели в счёте, потом соперник вернулся и повёл, но мне понравилось, что команда не сдавалась, ловила на себя, боролась до конца. Денис Ян подрался, завёл команду ещё раз. Ребята понимали, что это крайняя домашняя игра в регулярке, хотели порадовать болельщиков, отдались на все 100 процентов», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 87 очков за 65 матчей.

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