Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал домашнюю победу над минским «Динамо» (4:3 Б).

«Хороший матч, хорошие скорости. Играли против организованной команды с квалифицированными хоккеистами. Повели в счёте, потом соперник вернулся и повёл, но мне понравилось, что команда не сдавалась, ловила на себя, боролась до конца. Денис Ян подрался, завёл команду ещё раз. Ребята понимали, что это крайняя домашняя игра в регулярке, хотели порадовать болельщиков, отдались на все 100 процентов», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 87 очков за 65 матчей.