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Цулыгин — о матче с минским «Динамо»: мы играли до конца, больше забили и поэтому победили

Цулыгин — о матче с минским «Динамо»: мы играли до конца, больше забили и поэтому победили
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Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин высказался о домашней победе над минским «Динамо» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 03:33 (5x5)     2:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 04:48 (5x4)     2:1 Энас – 09:00 (5x5)     2:2 Бориков (Брук, Тирни) – 13:09 (5x5)     2:3 Волков (Хэмилтон, Пинчук) – 32:08 (5x4)     3:3 Цулыгин (Сучков, Науменков) – 57:24 (5x5)     4:3 Уилсон – 65:00    

– Классный матч, боролись до конца, забили в конце и победили по буллитам. Виктор Николаевич перед третьим периодом сказал, что это заключительный домашний матч регулярки. Поняли, что мы обязаны перед своими болельщиками закончить регулярку на красивой ноте и хорошо зайти в плей-офф.

– Забили быстрые два гола, но потом пропустили. Что пошло не так и за счёт чего удалось победить?
– Не скажу, что создали себе проблему пропущенными шайбами. Да, так бывает. Мы играли до конца, больше забили и поэтому победили, — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».

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