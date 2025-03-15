Цулыгин — о матче с минским «Динамо»: мы играли до конца, больше забили и поэтому победили

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин высказался о домашней победе над минским «Динамо» (4:3 Б).

– Классный матч, боролись до конца, забили в конце и победили по буллитам. Виктор Николаевич перед третьим периодом сказал, что это заключительный домашний матч регулярки. Поняли, что мы обязаны перед своими болельщиками закончить регулярку на красивой ноте и хорошо зайти в плей-офф.

– Забили быстрые два гола, но потом пропустили. Что пошло не так и за счёт чего удалось победить?

– Не скажу, что создали себе проблему пропущенными шайбами. Да, так бывает. Мы играли до конца, больше забили и поэтому победили, — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».