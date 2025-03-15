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Крикунов — о ситуации с Каменевым: мельдоний — никакой не допинг, я и сам его иногда пью

Крикунов — о ситуации с Каменевым: мельдоний — никакой не допинг, я и сам его иногда пью
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на ситуацию с положительной допинг-пробой форварда ЦСКА Владислава Каменева.

«Считаю, мельдоний — никакой не допинг. Это так, сердечную мышцу поддержать, я и сам его иногда пью. Причём его используют уже после соревнований, а не до, чтобы как-то повлиять на выступление спортсмена. Да, он в списке запрещённых веществ, но ничего страшного в нём не вижу. Даже его создатель, латыш, выступал, высказывался об этом. Конечно, для ЦСКА это потеря. Неважно, по какой причине выбывает хоккеист. Есть наигранные связи, которые рушатся, придётся ставить кого-то другого», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

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