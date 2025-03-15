«Ак Барс» в овертайме проиграл «Витязю» в домашнем матче КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Витязь». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1.

В основное время заброшенной шайбой в составе «Ак Барса» отметился Кирилл Семёнов. В составе «Витязя» отличился Матвей Заседа.

В овертайме заброшенную шайбу на свой счёт записал Дерек Барак.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 66 матчей. «Витязь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 57 очков за 65 встреч.