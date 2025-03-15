«Ак Барс» в овертайме проиграл «Витязю» в домашнем матче КХЛ
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Витязь». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Заседа (Воробьёв, Бусыгин) – 30:36 (5x4) 1:1 Семёнов (Петан) – 51:22 (5x5) 1:2 Барак (Макеев, Кареев) – 60:43 (3x3)
В основное время заброшенной шайбой в составе «Ак Барса» отметился Кирилл Семёнов. В составе «Витязя» отличился Матвей Заседа.
В овертайме заброшенную шайбу на свой счёт записал Дерек Барак.
«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 66 матчей. «Витязь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 57 очков за 65 встреч.
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