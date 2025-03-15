Московское «Динамо» впервые одержало победу над ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал московское «Динамо». Гости одержали победу со счётом 2:1.

В составе ЦСКА заброшенной шайбой отметился Руслан Исхаков. За «Динамо» шайбы на свой счёт записали Егор Римашевский и Павел Кудрявцев.

Эта встреча стала четвёртой игрой между командами. Ранее ЦСКА одержал три победы (3:1, 4:3 Б, 1:0).

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. Московское «Динамо» находится на второй строчке в турнирной таблице Запада, заработав 87 очков за 65 игр.