Московское «Динамо» впервые одержало победу над ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал московское «Динамо». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Готовец, Ожиганов) – 30:25 (5x5) 1:1 Исхаков (Гурьянов, Классон) – 33:41 (5x5) 1:2 Кудрявцев (Уил, Готовец) – 51:55 (5x5)
В составе ЦСКА заброшенной шайбой отметился Руслан Исхаков. За «Динамо» шайбы на свой счёт записали Егор Римашевский и Павел Кудрявцев.
Эта встреча стала четвёртой игрой между командами. Ранее ЦСКА одержал три победы (3:1, 4:3 Б, 1:0).
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. Московское «Динамо» находится на второй строчке в турнирной таблице Запада, заработав 87 очков за 65 игр.
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