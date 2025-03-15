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Тренер «Витязя» Десятков: не могу говорить про следующий сезон — у нас впереди ещё 3 игры

Тренер «Витязя» Десятков: не могу говорить про следующий сезон — у нас впереди ещё 3 игры
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвёл итоги победного матча с «Ак Барсом» (2:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Заседа (Воробьёв, Бусыгин) – 30:36 (5x4)     1:1 Семёнов (Петан) – 51:22 (5x5)     1:2 Барак (Макеев, Кареев) – 60:43 (3x3)    

«Хорошая игра с нашей стороны, моментами даже контролировали игру, забили гол, держали счёт. К сожалению, пропустили из-за собственной ошибки. Отдаём должное сопернику, мощная, силовая команда, доставляли много проблем на пятаке. Наш вратарь здорово действовал.

Прошлую игру проиграли из-за собственных ошибок, вели в счёте 3:0, пропустили несколько шайб в меньшинстве. Этот момент сегодня убрали, меньшинства было немного, это в нашу пользу сыграло. На протяжении всего сезона у нас такой момент, что в третьем периоде грешили на физику, психологию, поработали, стали покрепче играть в концовке в последних матчах. Не могу говорить про следующий сезон, у нас впереди ещё три игры, я говорю про них.

Уделили внимание построению игры Казани, как действует соперник в спецбригадах. Конкретно игру Яшкина или Галимова не разбирали. И так все знают, как они играют, больше внимания, поплотнее. И это получилось. Как мы потеряли шансы на плей-офф, на каждой игре вопросы о мотивации. Она внутри нас, выходим доказывать, что были достойны игры в плей-офф. Но некоторые нюансы по ходу сезона помешали. Урок на будущее», – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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