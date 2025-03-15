Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал поражение от «Витязя»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Витязя» (1:2 ОТ).
«Разбирали соперника, объяснили ребятам, что, хоть команда лишена мотивации, они уступать не будут. Где-то не смогли преодолеть оборону, и вратарь соперника здорово сыграл.
На прошлой пресс-конференции говорили про кураж, сегодня его не хватало. Надо учитывать прошедшие игры, на прошлой неделе матчи были энергозатратные, оставили много эмоций. Были неплохие отрезки, но их было меньше, чем в прошлых играх. В третьем периоде достали всё из себя, сравняли счёт, но не смогли выиграть матч.
Задача тренерского штаба — подготовить ребят, по сезону мы говорили: когда мы в хорошем состоянии, то можем обыгрывать любого соперника. Это борьба с самим собой, впереди два матча, будет тренировочный процесс, время есть», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 15 марта 2025
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