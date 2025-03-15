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Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал поражение от «Витязя»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал поражение от «Витязя»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Витязя» (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Заседа (Воробьёв, Бусыгин) – 30:36 (5x4)     1:1 Семёнов (Петан) – 51:22 (5x5)     1:2 Барак (Макеев, Кареев) – 60:43 (3x3)    

«Разбирали соперника, объяснили ребятам, что, хоть команда лишена мотивации, они уступать не будут. Где-то не смогли преодолеть оборону, и вратарь соперника здорово сыграл.

На прошлой пресс-конференции говорили про кураж, сегодня его не хватало. Надо учитывать прошедшие игры, на прошлой неделе матчи были энергозатратные, оставили много эмоций. Были неплохие отрезки, но их было меньше, чем в прошлых играх. В третьем периоде достали всё из себя, сравняли счёт, но не смогли выиграть матч.

Задача тренерского штаба — подготовить ребят, по сезону мы говорили: когда мы в хорошем состоянии, то можем обыгрывать любого соперника. Это борьба с самим собой, впереди два матча, будет тренировочный процесс, время есть», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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