«Я уже более русский, чем чех». Форвард «Ак Барса» Яшкин — об игре за сборную Чехии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, ранее выступающий за сборную Чехии, в проекте «Хоккей на полиграфе» на сайте КХЛ заявил, что он больше русский, чем чех.

— Если бы мог вернуть время назад, сыграл бы ещё раз за молодёжку Чехии?

— Да. Тогда я был больше чех, чем русский. Сейчас больше русский, чем чех, мне кажется, — сказал Яшкин.

Семья хоккеиста переехала в Чехию из России, когда Дмитрию было восемь месяцев. Яшкин начинал карьеру в Чехии, а также получил гражданство страны. Он выступал за молодёжные и взрослые сборные Чехии на различных международных турнирах.

Форвард выступает за «Ак Барс» с 2023 года. В нынешнем сезоне Яшкин заработал 52 (33+19) очка за 66 встреч.