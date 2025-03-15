Алексей Кудашов прокомментировал первую в сезоне победу «Динамо» над ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал первую в сезоне победу своей команды над ЦСКА (2:1).

– Думаю, что получилась интересная обоюдоострая игра, много борьбы и моментов. Поэтому, наверное, всем понравилось, как и нам.

– Впервые обыграли ЦСКА в этом сезоне. Это было важно?

– Мы идём от игры к игре. Хотелось просто выиграть, это основное. Ставили задачу на конкретную игру, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, прошедшая встреча стала четвёртой игрой между командами. Ранее ЦСКА одержал три победы (3:1, 4:3 Б, 1:0).

Московское «Динамо» находится на второй строчке в турнирной таблице Запада, заработав 87 очков за 65 игр.