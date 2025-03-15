Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Кудашов прокомментировал первую в сезоне победу «Динамо» над ЦСКА

Алексей Кудашов прокомментировал первую в сезоне победу «Динамо» над ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал первую в сезоне победу своей команды над ЦСКА (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Готовец, Ожиганов) – 30:25 (5x5)     1:1 Исхаков (Гурьянов, Классон) – 33:41 (5x5)     1:2 Кудрявцев (Уил, Готовец) – 51:55 (5x5)    

– Думаю, что получилась интересная обоюдоострая игра, много борьбы и моментов. Поэтому, наверное, всем понравилось, как и нам.

– Впервые обыграли ЦСКА в этом сезоне. Это было важно?
– Мы идём от игры к игре. Хотелось просто выиграть, это основное. Ставили задачу на конкретную игру, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, прошедшая встреча стала четвёртой игрой между командами. Ранее ЦСКА одержал три победы (3:1, 4:3 Б, 1:0).

Московское «Динамо» находится на второй строчке в турнирной таблице Запада, заработав 87 очков за 65 игр.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» впервые одержало победу над ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android