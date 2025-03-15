Алексей Кудашов прокомментировал первую в сезоне победу «Динамо» над ЦСКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал первую в сезоне победу своей команды над ЦСКА (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Готовец, Ожиганов) – 30:25 (5x5) 1:1 Исхаков (Гурьянов, Классон) – 33:41 (5x5) 1:2 Кудрявцев (Уил, Готовец) – 51:55 (5x5)
– Думаю, что получилась интересная обоюдоострая игра, много борьбы и моментов. Поэтому, наверное, всем понравилось, как и нам.
– Впервые обыграли ЦСКА в этом сезоне. Это было важно?
– Мы идём от игры к игре. Хотелось просто выиграть, это основное. Ставили задачу на конкретную игру, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, прошедшая встреча стала четвёртой игрой между командами. Ранее ЦСКА одержал три победы (3:1, 4:3 Б, 1:0).
Московское «Динамо» находится на второй строчке в турнирной таблице Запада, заработав 87 очков за 65 игр.
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