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Кудашов — о подготовке к плей-офф: мы же не ясновидящие, чтобы знать, как будет

Кудашов — о подготовке к плей-офф: мы же не ясновидящие, чтобы знать, как будет
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Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о подготовке команды к плей-офф КХЛ.

– Тяжёлый календарь перед плей‑офф помогает в подготовке к решающему раунду сезона?
– Давайте подождём и посмотрим, поможет это или не поможет. Мы в тонусе, что тут скажешь. Как получилось, так и получилось. Выводы будем делать во время плей‑офф. Сейчас нельзя сделать никакие выводы. Может быть, получится хорошо, а может быть, это было и плохо.

Мы же не ясновидящие, чтобы знать, как будет. Мы стараемся выиграть каждый матч, ни под кого не подстраиваясь, а в первую очередь готовя себя, улучшая и изменяя. Что-то мудрим с составом. Как идёт, так и идёт.

– Когда получили большинство за 2,5 минуты до конца третьего периода, не было ли желания подстраховаться и выпустить второго защитника?
– Если выпускать защитника, то нужно полностью менять всю расстановку. Потому что, если ты просто выпустишь второго защитника, то он всё равно будет находиться где-то далеко, поэтому смысла никакого не было. Но в дальнейшем, если там будет решающий момент в плей-офф, то есть и другие схемы. Может быть, так и сделаю. А сейчас нет никакой разницы, кто играл в том моменте – защитник или нападающий. Там защитник всё равно бы не успел назад, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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