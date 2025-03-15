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Гатиятулин — об атакующем хоккее: разум не должен выключаться

Гатиятулин — об атакующем хоккее: разум не должен выключаться
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что старается доносить до своих игроков, что эмоции должны присутствовать, но и разум не должен выключаться.

«Понимаем, что болельщикам нравятся результативные матчи. Мы изначально играли в такую систему, по сезону было много хороших игр, пока не хватает стабильности, но от этой системы мы не отходим. Не хватает физического состояния.

Доносим до ребят, что эмоции всегда должны присутствовать, но так, чтобы не перехлёстывали. Разум не должен выключаться.

В плей-офф будут разные игры, понимаем, что многие команды перестраиваются, и мы стараемся так, чтобы перестраиваться по ходу матча, если будет на то необходимость», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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