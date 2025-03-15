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Гатиятулин — о татарском: пока не настолько уверенно знаю, чтобы давать пресс-конференцию

Гатиятулин — о татарском: пока не настолько уверенно знаю, чтобы давать пресс-конференцию
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, насколько хорошо знает татарский язык.

«По мере возможности стараюсь изучать язык, но пока не настолько уверенно знаю, чтобы давать пресс-конференцию на татарском языке. Примет касательно негативных слов на татарском нет.

Отрезок у нас был не самый лучший, но ломаем эту стену. Важно подготовиться к решающим матчам в хорошем эмоциональном и игровом плане. Только через работу – другого рецепта нет. Действуем дисциплинированно, есть ежедневная работа, на общем собрании показываем моменты, доносим до ребят.

Яруллин уже вышел на раскатку, возможно, будет на следующей игре. То же самое касается Никиты Дыняка, ждём его в ближайших матчах, не форсируем. По вратарям смотрим на ситуацию на длинном отрезке, говорим и с Тимуром, и с Амиром. У нас два вратаря высокого уровня, сейчас больше играет Тимур», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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