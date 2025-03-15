Главный тренер ЦСКА — о ситуации с Каменевым: сложная тема. Отсутствие сказалось

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после поражения от московского «Динамо» (1:2) высказался о ситуации с положительной допинг-пробой форварда армейцев Владислава Каменева.

— Как на игре сказалось отсутствие Каменева?

— Сложная тема. Оно сказалось. Он основной игрок, который сыграл все матчи.

— Как оцените игру Касселса, который заменил Каменева? Как возникло решение поставить его в первую тройку?

— Решение возникло оттого, что у нас не было Каменева. Он сыграл неплохо, вся команда сыграла неплохо, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей.