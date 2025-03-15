Главный тренер ЦСКА — о ситуации с Каменевым: сложная тема. Отсутствие сказалось
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после поражения от московского «Динамо» (1:2) высказался о ситуации с положительной допинг-пробой форварда армейцев Владислава Каменева.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Готовец, Ожиганов) – 30:25 (5x5) 1:1 Исхаков (Гурьянов, Классон) – 33:41 (5x5) 1:2 Кудрявцев (Уил, Готовец) – 51:55 (5x5)
— Как на игре сказалось отсутствие Каменева?
— Сложная тема. Оно сказалось. Он основной игрок, который сыграл все матчи.
— Как оцените игру Касселса, который заменил Каменева? Как возникло решение поставить его в первую тройку?
— Решение возникло оттого, что у нас не было Каменева. Он сыграл неплохо, вся команда сыграла неплохо, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей.
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