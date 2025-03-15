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И. Воробьёв — о поражении ЦСКА от «Динамо»: заслуживали большего

И. Воробьёв — о поражении ЦСКА от «Динамо»: заслуживали большего
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Готовец, Ожиганов) – 30:25 (5x5)     1:1 Исхаков (Гурьянов, Классон) – 33:41 (5x5)     1:2 Кудрявцев (Уил, Готовец) – 51:55 (5x5)    

— По игре мы заслуживали большего. Довольно неплохая и рабочая игра с нашей стороны. Были моменты, которые надо было использовать. Будем работать. Как известно, в принципе надо забивать на гол больше, чтобы набирать очки. Нам это не удалось.

— Единственный ваш гол был забит, когда Гурьянов при выходе два в один отдал передачу на Исхакова и тот забил. Ранее был такой же момент, когда Денис решил бросать сам, и тогда он не забил. Он сам произвёл коррекцию после того эпизода или вы подсказали, что надо делиться шайбой с партнёром?
— Я вам скажу так, что в первом моменте в той ситуации, когда он бросал, он часто забивает. Это его точка, но здорово сыграл Моторыгин. Во втором моменте он сам решил отдавать.

— Имеет ли значение место команды в регулярном чемпионате?
— Имеет значение всё. Каждое очко и каждый матч имеют значение, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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