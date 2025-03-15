И. Воробьёв — о поражении ЦСКА от «Динамо»: заслуживали большего

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:2).

— По игре мы заслуживали большего. Довольно неплохая и рабочая игра с нашей стороны. Были моменты, которые надо было использовать. Будем работать. Как известно, в принципе надо забивать на гол больше, чтобы набирать очки. Нам это не удалось.

— Единственный ваш гол был забит, когда Гурьянов при выходе два в один отдал передачу на Исхакова и тот забил. Ранее был такой же момент, когда Денис решил бросать сам, и тогда он не забил. Он сам произвёл коррекцию после того эпизода или вы подсказали, что надо делиться шайбой с партнёром?

— Я вам скажу так, что в первом моменте в той ситуации, когда он бросал, он часто забивает. Это его точка, но здорово сыграл Моторыгин. Во втором моменте он сам решил отдавать.

— Имеет ли значение место команды в регулярном чемпионате?

— Имеет значение всё. Каждое очко и каждый матч имеют значение, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.