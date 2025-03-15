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Автор победного гола в ворота ЦСКА объяснил, почему очень редко празднует свои шайбы

Автор победного гола в ворота ЦСКА объяснил, почему очень редко празднует свои шайбы
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Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев, отметившийся в матче с ЦСКА (2:1) победным голом, ответил на вопрос, почему очень редко празднует свои шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Готовец, Ожиганов) – 30:25 (5x5)     1:1 Исхаков (Гурьянов, Классон) – 33:41 (5x5)     1:2 Кудрявцев (Уил, Готовец) – 51:55 (5x5)    

— Все матчи с ЦСКА складывались по-разному. Где-то была доля случая, что мы терпели поражения в предыдущих матчах. А так – в преддверии плей-офф важно побеждать любого соперника, будь он удобный или неудобный. Это уже неважно.

— Не шла игра и против персонально Ивана Просветова. Его дополнительно разбирали?
— Тут дам универсальный ответ. Надо производить больше бросков, делать закрывания, что и принесло свои плоды, потому что любому вратарю, каким бы хорошим он не был, становится тяжело, если он не видит момент броска и ты ему мешаешь.

— Ваш гол оказался немного пограничным в плане возможной игры высоко поднятой клюшкой. Были ли уверены, что всё сделали верно в том моменте?
— Я очень редко праздную свои голы, потому что их очень часто отменяют. И с моим участием, и с моими голевыми действиями, поэтому дождался решения арбитра и только тогда выдохнул. Хорошо, что его засчитали.

— Свой победный гол вы забили не в том звене, в котором начинали сегодняшний матч. Меняется ли ваша игровая роль в зависимости от того, в каком звене выходите на лёд, или нужно всё равно продолжать делать те вещи, в которых вы всегда преуспеваете?
— Скорее всего, второе. Пытаюсь не менять игру, потому что когда начинаешь что-то выдумывать, то всё происходит ещё хуже, — передаёт слова Кудрявцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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