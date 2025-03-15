Разин: лучше уж один раз врезать, но потом проиграть в драке, чем оставить всё как есть

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на драку защитника магнитогорской команды Валерия Орехова с форвардом «Куньлуня» Остином Воном. Команды встречались сегодня, 15 марта, «Металлург» одержал крупную победу со счётом 7:1.
«Конечно, если бы он получил повреждение в этой драке и выбыл на определённое количество времени, мне бы было жалко как тренеру. Я как нормальный мужик — только за такие поступки. Когда человек летит бить в голову… Я только приветствую, когда человек за себя вступился. Могли ещё и партнеры вступиться — это всегда в хоккее приветствуется, потому что это безнаказанно не должно происходить. Я считаю, что лучше уж один раз врезать, но потом проиграть в драке, чем оставить всё как есть», — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 15 марта 2025
-
21:35
-
21:00
-
20:50
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:22
-
20:19
-
20:15
-
20:11
-
19:46
-
19:35
-
19:22
-
19:17
-
19:00
-
18:40
-
18:25
-
18:00
-
17:35
-
17:13
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:39
-
16:33
-
16:28
-
15:47
-
15:32
-
15:19
-
15:10
-
14:58
-
14:52
-
14:36
-
14:27
-
14:19