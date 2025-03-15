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Разин: лучше уж один раз врезать, но потом проиграть в драке, чем оставить всё как есть

Разин: лучше уж один раз врезать, но потом проиграть в драке, чем оставить всё как есть
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на драку защитника магнитогорской команды Валерия Орехова с форвардом «Куньлуня» Остином Воном. Команды встречались сегодня, 15 марта, «Металлург» одержал крупную победу со счётом 7:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Зернов (Гераськин, Шетле) – 24:22 (5x5)     2:0 Маклюков (Михайлис, Джозефс) – 26:06 (5x5)     3:0 Канцеров (Паливко, Моисеев) – 28:43 (5x5)     3:1 Дрозг (Кленденинг) – 36:32 (5x4)     4:1 Петунин (Михайлис, Маклюков) – 40:40 (5x5)     5:1 Гераськин (Камалов, Козлов) – 48:25 (5x5)     6:1 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 53:02 (5x4)     7:1 Орехов (Михайлис, Джозефс) – 53:16 (5x5)    

«Конечно, если бы он получил повреждение в этой драке и выбыл на определённое количество времени, мне бы было жалко как тренеру. Я как нормальный мужик — только за такие поступки. Когда человек летит бить в голову… Я только приветствую, когда человек за себя вступился. Могли ещё и партнеры вступиться — это всегда в хоккее приветствуется, потому что это безнаказанно не должно происходить. Я считаю, что лучше уж один раз врезать, но потом проиграть в драке, чем оставить всё как есть», — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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