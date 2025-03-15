Разин: лучше уж один раз врезать, но потом проиграть в драке, чем оставить всё как есть

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на драку защитника магнитогорской команды Валерия Орехова с форвардом «Куньлуня» Остином Воном. Команды встречались сегодня, 15 марта, «Металлург» одержал крупную победу со счётом 7:1.

«Конечно, если бы он получил повреждение в этой драке и выбыл на определённое количество времени, мне бы было жалко как тренеру. Я как нормальный мужик — только за такие поступки. Когда человек летит бить в голову… Я только приветствую, когда человек за себя вступился. Могли ещё и партнеры вступиться — это всегда в хоккее приветствуется, потому что это безнаказанно не должно происходить. Я считаю, что лучше уж один раз врезать, но потом проиграть в драке, чем оставить всё как есть», — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».

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