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Борис Михайлов: Каменев начудил, в этой ситуации виноват только он

Борис Михайлов: Каменев начудил, в этой ситуации виноват только он
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Двукратный олимпийский чемпион, почётный президент и член наблюдательного совета ХК ЦСКА Борис Михайлов поделился мнением о ситуации с положительной допинг-пробой форварда армейцев Владислава Каменева.

«Я удивлён ситуацией с допингом Каменева. Он начудил. Сейчас руководство отстранило его от тренировочного процесса, будет разбирательство. Я возмущён. Нужно подождать и убедиться в том, что проба была положительной.

На сегодня он выведен из состава клуба, временно отстранён от тренировок. Это большая потеря, прежде всего он подвёл команду. Игрок ведущий, но в этой ситуации виноват только он. Будем ждать разбирательства», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

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