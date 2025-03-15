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Баффало Сэйбрз — Вегас Голден Найтс, результат матча 15 марта 2025, счёт 4:3 Б, НХЛ 2024-2025

Гол Дорофеева и пас Барбашёва не помогли «Вегасу» одержать победу над «Баффало»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США). «Баффало» одержал победу по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Пирсон, Барбашёв) – 12:07     0:2 Дорофеев (Гертл) – 32:06     1:2 Маклауд (Брайсон, Байрэм) – 32:13     2:2 Цукер – 49:53 (pp)     2:3 Айкел (Стоун, Пьетранджело) – 57:27     3:3 Далин (Байрэм, Томпсон) – 59:46     4:3 Так – 65:00    

На 13-й минуте игры российский форвард гостей Иван Барбашёв отметился результативной передачей. Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев на 33-й минуте забросил вторую шайбу своей команды. Также заброшенной шайбой отметился Джек Айкел. В составе хозяев отличились Райан Маклауд, Джейсон Цукер и Расмус Далин.

В основное время команды не смогли определить победителя, игра была переведена в овертайм, в котором также не удалось установить окончательный счёт в матче. В серии буллитов сильнее оказался «Баффало». Павел Дорофеев не смог реализовать послематчевый бросок.

«Баффало Сэйбрз» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 58 очков за 65 матчей. «Вегас Голден Найтс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 86 очков за 66 встреч.

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