Гол Дорофеева и пас Барбашёва не помогли «Вегасу» одержать победу над «Баффало»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США). «Баффало» одержал победу по буллитам со счётом 4:3.

На 13-й минуте игры российский форвард гостей Иван Барбашёв отметился результативной передачей. Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев на 33-й минуте забросил вторую шайбу своей команды. Также заброшенной шайбой отметился Джек Айкел. В составе хозяев отличились Райан Маклауд, Джейсон Цукер и Расмус Далин.

В основное время команды не смогли определить победителя, игра была переведена в овертайм, в котором также не удалось установить окончательный счёт в матче. В серии буллитов сильнее оказался «Баффало». Павел Дорофеев не смог реализовать послематчевый бросок.

«Баффало Сэйбрз» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 58 очков за 65 матчей. «Вегас Голден Найтс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 86 очков за 66 встреч.