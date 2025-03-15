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Форвард «Вегаса» Дорофеев забил 27-й гол в сезоне и набрал очки в четвёртой игре подряд

Форвард «Вегаса» Дорофеев забил 27-й гол в сезоне и набрал очки в четвёртой игре подряд
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:4 Б) забросил 27-ю шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 24-летний форвард набирает очки в четвёртой игре подряд.

Ранее Дорофеев отметился результативными передачами во встречах с «Лос-Анджелес Кингз» (5:6) и «Питтсбург Пингвинз» (2:3 ОТ), а также заброшенной шайбой в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0).

Всего на счету Павла Дорофеева теперь 43 (27+16) очка в 66 матчах сезона.

«Вегас Голден Найтс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, заработав 86 очков за 66 встреч.

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