Форвард «Вегаса» Дорофеев забил 27-й гол в сезоне и набрал очки в четвёртой игре подряд

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:4 Б) забросил 27-ю шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 24-летний форвард набирает очки в четвёртой игре подряд.

Ранее Дорофеев отметился результативными передачами во встречах с «Лос-Анджелес Кингз» (5:6) и «Питтсбург Пингвинз» (2:3 ОТ), а также заброшенной шайбой в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0).

Всего на счету Павла Дорофеева теперь 43 (27+16) очка в 66 матчах сезона.

«Вегас Голден Найтс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, заработав 86 очков за 66 встреч.