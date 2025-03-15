Результаты матчей КХЛ на 15 марта 2025 года
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Сегодня, 15 марта, прошли шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
1:0 Ли (Коротких, Гуркин) – 00:50 (5x5) 2:0 Барулин (Ли, Джурасик) – 05:28 (5x5) 3:0 Грачёв – 11:27 (5x4) 4:0 Ли (Коротких) – 21:07 (5x5) 4:1 Старченко (Рахманов, Кайыржан) – 36:22 (5x5) 4:2 Кайыржан (Старченко, Бекетаев) – 42:54 (5x4) 5:2 Ли (Гуркин, Ли) – 57:24 (5x4)
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Широков (Бек, Мёрфи) – 06:28 (5x4) 2:0 Сушко (Андреофф, Кара) – 27:58 (5x5) 2:1 Виноградов (Орлов, Бокун) – 36:01 (5x5) 3:1 Коротков (Широков, Аланов) – 42:21 (5x5) 3:2 Фирстов (Конюшков, Артамонов) – 59:52 (6x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 03:33 (5x5) 2:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 04:48 (5x4) 2:1 Энас – 09:00 (5x5) 2:2 Бориков (Брук, Тирни) – 13:09 (5x5) 2:3 Волков (Хэмилтон, Пинчук) – 32:08 (5x4) 3:3 Цулыгин (Сучков, Науменков) – 57:24 (5x5) 4:3 Уилсон – 65:00
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Зернов (Гераськин, Шетле) – 24:22 (5x5) 2:0 Маклюков (Михайлис, Джозефс) – 26:06 (5x5) 3:0 Канцеров (Паливко, Моисеев) – 28:43 (5x5) 3:1 Дрозг (Кленденинг) – 36:32 (5x4) 4:1 Петунин (Михайлис, Маклюков) – 40:40 (5x5) 5:1 Гераськин (Камалов, Козлов) – 48:25 (5x5) 6:1 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 53:02 (5x4) 7:1 Орехов (Михайлис, Джозефс) – 53:16 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Готовец, Ожиганов) – 30:25 (5x5) 1:1 Исхаков (Гурьянов, Классон) – 33:41 (5x5) 1:2 Кудрявцев (Уил, Готовец) – 51:55 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Заседа (Воробьёв, Бусыгин) – 30:36 (5x4) 1:1 Семёнов (Петан) – 51:22 (5x5) 1:2 Барак (Макеев, Кареев) – 60:43 (3x3)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 96 очков в 65 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 87 очков после 65 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 65 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 92 очка в 66 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 87 очков в 65 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 86 очками в 65 играх.
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