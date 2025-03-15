Стали известны партнёры Овечкина по звену в матче «Вашингтона» с «Сан-Хосе» в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет на лёд в матче с «Сан-Хосе Шаркс» в первом звене с Томом Уилсоном и Диланом Строумом. Игра состоится в ночь с 15 на 16 марта и начнётся в 00:00 мск.

Первая пятёрка «Вашингтона» в матче с «Сан-Хосе»: Сандин — Карлсон; Овечкин — Уилсон — Строум.

39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На счету Овечкина 886 голов, до повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить восемь шайб.

На данный момент «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 94 очками.