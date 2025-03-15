Результаты матчей ВХЛ на 15 марта 2025 года
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Сегодня, 15 марта, прошли четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Окончен
2 : 5
Барс
Казань
1:0 Беленчук (Колмагоров) – 03:05 (5x5) 1:1 Мастрюков (Зиновьев, Мухин) – 10:36 (5x5) 2:1 Смирнов (Егоров, Насыров) – 30:05 (5x4) 2:2 Альметкин (Альшевский, Жулин) – 33:16 (5x4) 2:3 Якупов (Четвериков, Шакиров) – 33:30 (5x4) 2:4 Климкин (Четвериков, Шакиров) – 44:26 (5x4) 2:5 Газизов – 49:29
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Окончен
3 : 6
Буран
Воронеж
1:0 Грымзин (Гиматов) – 10:55 (5x4) 1:1 Шипилов (Поляков) – 19:03 (5x5) 1:2 Алексеев – 20:05 (5x5) 1:3 Дорохов – 21:00 (5x5) 1:4 Тювилин (Дорохов) – 24:31 (5x5) 1:5 Митрофанов – 31:37 (5x5) 2:5 Корчагин (Нечаев) – 48:31 (5x5) 3:5 Банников – 59:15 (6x5) 3:6 Митрофанов – 59:53 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
5 : 4
Челны
Набережные Челны
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
0 : 1
Нефтяник
Альметьевск
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 92 очка после 62 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 91 очком в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.
Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 62 встреч.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
Комментарии
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