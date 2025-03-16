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Результаты матчей МХЛ на 15 марта 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 15 марта 2025 года
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15 марта прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
1 : 0
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Малов (Смышляев) – 27:51 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Окончен
2 : 1
ОТ
АКМ Новомосковск
Новомосковск
0:1 Уткин – 01:28 (5x5)     1:1 Мешков – 02:54 (5x5)     2:1 Мешков – 62:06 (3x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
4 : 1
Реактор
Нижнекамск
1:0 Калимуллин (Кривоножкин, Бажухин) – 12:33 (5x5)     2:0 Скутин – 37:22 (5x5)     3:0 Государев (Скутин) – 44:44 (5x5)     4:0 Михальченко (Бородин, Скутин) – 47:52 (5x5)     4:1 Слепков (Криволапов, Решетников) – 59:56 (6x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Снежные Барсы
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Красноярские Рыси
Красноярск
1:0 Саркенов (Русланулы) – 23:53 (5x5)     2:0 Канкин (Русланулы, Саркенов) – 28:49 (5x5)     2:1 Яковлев (Репин, Крутов) – 39:26 (5x4)     2:2 Снигирёв – 39:59 (5x5)     3:2 Саркенов (Шакшакбаев, Канкин) – 49:01 (5x5)     3:3 Онискив (Лазарев, Фрайндт) – 51:51 (5x5)     4:3 Бейсембаев (Канкин) – 61:49 (4x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Локо
Ярославль

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 84 очка после 50 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 80 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 48 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (78).

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