Видео: Овечкин выдал мастерский пас на Строума, который открыл счёт в матче с «Сан-Хосе»

В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу «Кэпиталз» к этому моменту забросил нападающий Дилан Строум, которому перед этим мастерскую передачу отдал звёздный капитан Александр Овечкин. Канадец поразил ворота российского голкипера «акул» Александра Георгиева.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 39-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 51 матч, он набрал 54 (33+21) очка.