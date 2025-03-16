Видео: Овечкин выдал мастерский пас на Строума, который открыл счёт в матче с «Сан-Хосе»
Поделиться
В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33 0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26 0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55
Единственную шайбу «Кэпиталз» к этому моменту забросил нападающий Дилан Строум, которому перед этим мастерскую передачу отдал звёздный капитан Александр Овечкин. Канадец поразил ворота российского голкипера «акул» Александра Георгиева.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 39-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 51 матч, он набрал 54 (33+21) очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
00:50
-
00:34
-
00:00
- 15 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
22:50
-
22:33
-
21:55
-
21:35
-
21:00
-
20:50
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:22
-
20:19
-
20:15
-
20:11
-
19:46
-
19:35
-
19:22
-
19:17
-
19:00
-
18:40
-
18:25
-
18:00
-
17:35
-
17:13
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:39
-
16:33
-
16:28