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Видео: Овечкин выдал мастерский пас на Строума, который открыл счёт в матче с «Сан-Хосе»

Видео: Овечкин выдал мастерский пас на Строума, который открыл счёт в матче с «Сан-Хосе»
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В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55    

Единственную шайбу «Кэпиталз» к этому моменту забросил нападающий Дилан Строум, которому перед этим мастерскую передачу отдал звёздный капитан Александр Овечкин. Канадец поразил ворота российского голкипера «акул» Александра Георгиева.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 39-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 51 матч, он набрал 54 (33+21) очка.

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