Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пас Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Нью-Джерси». У Колячонка первое очко за «Пингвинз»

Пас Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Нью-Джерси». У Колячонка первое очко за «Пингвинз»
Аудио-версия:
Комментарии

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Гласс (Братт, Хьюз) – 10:08     1:1 Дьюар (Аччари, Тимминс) – 17:11     2:1 Хайнен (Томасино, Колячонок) – 17:36     3:1 Ракелль (Кросби, Тимминс) – 24:24     4:1 Томасино – 42:22     4:2 Майер (Братт, Немец) – 45:40 (pp)     4:3 Хишир (Хьюз, Братт) – 46:40 (pp)     5:3 Карлссон (Малкин, Летанг) – 54:17 (pp)     6:3 Дьюар (Лизотт) – 59:05     7:3 Хейз (Бемстрём) – 59:38    

Дублем в составе победителей отметился Коннор Дьюар. Ещё по шайбе забросили Дэнтон Хайнен, Рикард Ракелль, Филип Томасино, Эрик Карлссон и Кевин Хейз. У гостей голы забили Коди Гласс, Тимо Майер и Нико Хишир.

Результативную передачу записал на свой счёт белорусский защитник «Пингвинз» Владислав Колячонок. Для него это очко стало первым в составе «Питтсбурга» после обмена из «Юты». Также ассистом отметился его российский одноклубник Евгений Малкин.

«Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд, набрал 66 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Дэвилз» не смогли продлить свою трёхматчевую победную серию, остались с 78 очками и там же занимают третью строчку.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Канадский форвард Сидни Кросби побил необычный рекорд Александра Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android