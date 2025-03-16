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Клим Костин ушёл в раздевалку после заблокированного броска в матче с «Вашингтоном»

Клим Костин ушёл в раздевалку после заблокированного броска в матче с «Вашингтоном»
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Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин получил повреждение и ушёл в раздевалку после того, как в первом периоде заблокировал мощный бросок форварда Мэтта Роя во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55    

Инцидент произошёл за шесть с небольшим минут до окончания первой 20-минутки. После броска Костин упал на лёд и не сразу смог подняться на ноги.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода с участием россиянина:

ВИДЕО

Всего в нынешнем сезоне 25-летний Костин, с учётом этой игры, провёл 34 матча за калифорнийский клуб, в которых набрал 7 (1+6) очков. Ранее в НХЛ он также защищал цвета «Сент-Луис Блюз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз».

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