Клим Костин ушёл в раздевалку после заблокированного броска в матче с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин получил повреждение и ушёл в раздевалку после того, как в первом периоде заблокировал мощный бросок форварда Мэтта Роя во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты.

Инцидент произошёл за шесть с небольшим минут до окончания первой 20-минутки. После броска Костин упал на лёд и не сразу смог подняться на ноги.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода с участием россиянина:

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Всего в нынешнем сезоне 25-летний Костин, с учётом этой игры, провёл 34 матча за калифорнийский клуб, в которых набрал 7 (1+6) очков. Ранее в НХЛ он также защищал цвета «Сент-Луис Блюз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз».