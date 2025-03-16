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Георгиева заменили после трёх шайб от «Вашингтона». Романов дебютировал в сезоне

Георгиева заменили после трёх шайб от «Вашингтона». Романов дебютировал в сезоне
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Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Александр Георгиев был заменён после первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты. За первую 20-минутку россиянин пропустил трижды, в результате чего уступил место в воротах своему соотечественнику Георгию Романову.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55    

Для 25-летнего Романова это появление на льду стало дебютным в нынешнем сезоне. До этого он выступал исключительно в АХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний Георгиев, без учёта этой игры, провёл 22 матча за «акул» после обмена из «Колорадо Эвеланш», в которых отражал 87,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,75. Россиянин не смог оформить ни одного шат-аута в этом сезоне.

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