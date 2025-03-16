«Время летит». «Сан-Хосе» выложил архивное фото с Овечкиным и нападающим Джилесом
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Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» в социальных сетях опубликовало фотографию из нулевых, на которой нападающий клуба Патрик Джилес будучи ребёнком стоит с молодым Александром Овечкиным.
«Время летит. Уроженец Мэриленда, форвард «Сан-Хосе» Патрик Джилес будучи ребёнком встретился с Александром Овечкиным, а сегодня впервые выйдет против него в НХЛ», — сказано в публикации.
Фото: «Сан-Хосе Шаркс»
Матч «Сан-Хосе» — «Вашингтон» проходит в эти минуты. Позади два периода, счёт 3:0 в пользу гостей. 39-летний Овечкин к этому моменту отметился результативной передачей на Дилана Строума.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33 0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26 0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55
В нынешнем сезоне 25-летний Джилес, с учётом этой игры, провёл четыре матча за «Шаркс», в которых набрал 1 (1+0) очко.
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