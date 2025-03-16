«Время летит». «Сан-Хосе» выложил архивное фото с Овечкиным и нападающим Джилесом

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» в социальных сетях опубликовало фотографию из нулевых, на которой нападающий клуба Патрик Джилес будучи ребёнком стоит с молодым Александром Овечкиным.

«Время летит. Уроженец Мэриленда, форвард «Сан-Хосе» Патрик Джилес будучи ребёнком встретился с Александром Овечкиным, а сегодня впервые выйдет против него в НХЛ», — сказано в публикации.

Фото: «Сан-Хосе Шаркс»

Матч «Сан-Хосе» — «Вашингтон» проходит в эти минуты. Позади два периода, счёт 3:0 в пользу гостей. 39-летний Овечкин к этому моменту отметился результативной передачей на Дилана Строума.

В нынешнем сезоне 25-летний Джилес, с учётом этой игры, провёл четыре матча за «Шаркс», в которых набрал 1 (1+0) очко.