В матче «Сан-Хосе» и «Вашингтона» случились три драки менее чем за три минуты

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты на льду калифорнийской команды, запомнился тремя дракам во втором периоде менее чем за три минуты.

Сперва сцепились тафгай «столичных» Том Уилсон и форвард «акул» Зак Остапчук. Этот бой закончился уверенной победой «телохранителя» Овечкина.

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Менее чем через минуты выяснить отношения решили нападающий гостей Брэндон Дьюхейм и его коллега по амплуа из «Шаркс» Ноа Грегор.

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А ещё через две минуты команды уже устроили потасовку стенка на стенку, которая, впрочем, довольно быстро утихла.

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Напомним, звёздный российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин успел отметиться к этому моменту результативной передачей.