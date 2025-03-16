В матче «Сан-Хосе» и «Вашингтона» случились три драки менее чем за три минуты
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Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты на льду калифорнийской команды, запомнился тремя дракам во втором периоде менее чем за три минуты.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33 0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26 0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55
Сперва сцепились тафгай «столичных» Том Уилсон и форвард «акул» Зак Остапчук. Этот бой закончился уверенной победой «телохранителя» Овечкина.
Менее чем через минуты выяснить отношения решили нападающий гостей Брэндон Дьюхейм и его коллега по амплуа из «Шаркс» Ноа Грегор.
А ещё через две минуты команды уже устроили потасовку стенка на стенку, которая, впрочем, довольно быстро утихла.
Напомним, звёздный российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин успел отметиться к этому моменту результативной передачей.
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