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Александр Овечкин забросил 887-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт третий период, счёт 5:1 в пользу гостей. Пятую шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин.

Для 39-летнего россиянина этот гол стал 887-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередной шайбы российского суперфорварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Также Овечкин в этой встрече отметился результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 51 матч, в которых он набрал 55 (34+21) очков.