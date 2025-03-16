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Александр Овечкин забросил 887-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин забросил 887-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ
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В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт третий период, счёт 5:1 в пользу гостей. Пятую шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55     1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19     1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59     1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54    

Для 39-летнего россиянина этот гол стал 887-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередной шайбы российского суперфорварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Также Овечкин в этой встрече отметился результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 51 матч, в которых он набрал 55 (34+21) очков.

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