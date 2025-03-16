Овечкин «привёз» гол в ворота «Вашингтона», неудачно оставив шайбу партнёру за спину

Звёздный нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин совершил результативную ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), который прошёл этой ночью.
В одном из моментов третьего периода россиянин неудачно оставил шайбу партнёру за спину и этой ошибкой воспользовался форвард «Шаркс» Тайлер Тоффоли, который переадресовал её первому номеру драфта НХЛ-2024 Маклину Селебрини, и последний не оставил шансов голкиперу «столичных» Логану Томпсону.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео неудачного эпизода с участием российского суперфорварда:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Отметим, что в этом матче 39-летний Овечкин отметился голом и результативной передачей. Россиянин забросил 887-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи голов.
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