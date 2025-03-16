Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 7 шайб
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 887-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты. Этот гол помог россиянину сократить отставание от исторического снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки до семи шайб. У последнего 894 гола за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33 0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26 0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55 1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19 1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59 1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54
Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 51 матч, в которых он набрал 55 (34+21) очков.
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