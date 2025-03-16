Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 7 шайб

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 887-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты. Этот гол помог россиянину сократить отставание от исторического снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки до семи шайб. У последнего 894 гола за карьеру.

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 51 матч, в которых он набрал 55 (34+21) очков.