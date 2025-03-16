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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Сан-Хосе»

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55     1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19     1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59     1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54    

Шайбами в составе победителей отметились Дилан Строум, Алексей Протас, Тейлор Рэддиш, Тревор ван Римсдайк и Александр Овечкин. На счету последнего в этой встрече также результативная передача.

У «Шаркс» единственный гол на счету Маклина Селебрини.

«Кэпиталз» одержали шестую победу в семи последних матчах, набрали 96 очков и продолжают уверенно лидировать в Восточной конференции. «Сан-Хосе» остался с 45 очками и является худшей командой Западной конференции.

Турнирная таблица НХЛ
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