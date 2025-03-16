Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:5.

Шайбами в составе победителей отметились Дилан Строум, Алексей Протас, Тейлор Рэддиш, Тревор ван Римсдайк и Александр Овечкин. На счету последнего в этой встрече также результативная передача.

У «Шаркс» единственный гол на счету Маклина Селебрини.

«Кэпиталз» одержали шестую победу в семи последних матчах, набрали 96 очков и продолжают уверенно лидировать в Восточной конференции. «Сан-Хосе» остался с 45 очками и является худшей командой Западной конференции.