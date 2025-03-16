Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

После гола «Сан-Хосе» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

После гола «Сан-Хосе» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:5) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55     1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19     1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59     1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54    

Александр Овечкин забивает в среднем 0,67 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 12 апреля с «Коламбус Блю Джекетс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 16 апреля.

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет семь шайб.

Материалы по теме
ВЕЛИКАЯ ПОГОНЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Овечкин вколотил 887-й гол и вновь приблизился к Гретцки!
Видео
ВЕЛИКАЯ ПОГОНЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Овечкин вколотил 887-й гол и вновь приблизился к Гретцки!

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android