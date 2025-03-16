После гола «Сан-Хосе» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:5) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу.

Александр Овечкин забивает в среднем 0,67 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 12 апреля с «Коламбус Блю Джекетс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 16 апреля.

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет семь шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина: