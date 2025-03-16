После гола «Сан-Хосе» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:5) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33 0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26 0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55 1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19 1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59 1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54
Александр Овечкин забивает в среднем 0,67 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 12 апреля с «Коламбус Блю Джекетс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 16 апреля.
Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет семь шайб.
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Главные рекорды Александра Овечкина:
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