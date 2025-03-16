Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — семь шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). Это стал его 887-й гол в карьере в НХЛ.

Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до семи шайб

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 51 матче в регулярном чемпионате, в которых забил 34 гола и сделал 20 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1476 матч, в которых он забил 887 голов и сделал 717 результативных передач.

Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями