Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал. Александр забросил Романову

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), обновив свой рекорд по числу вратарей, которым забивал в лиге.

Таким образом, российский вратарь «Шаркс» Георгий Романов, заменивший по ходу встречи соотечественника Александра Георгиева, стал 182-м вратарём в истории североамериканской лиги, которому забивал Овечкин.

Всего на счету российского форварда теперь 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина: