Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал. Александр забросил Романову
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), обновив свой рекорд по числу вратарей, которым забивал в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33 0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26 0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55 1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19 1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59 1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54
Таким образом, российский вратарь «Шаркс» Георгий Романов, заменивший по ходу встречи соотечественника Александра Георгиева, стал 182-м вратарём в истории североамериканской лиги, которому забивал Овечкин.
Всего на счету российского форварда теперь 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб.
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Главные рекорды Александра Овечкина:
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