Шат-аут Шестёркина и гол+пас Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Коламбус»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 15 на 16 марта на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 4:0 одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадец Алекси Лафреньер, американец Винсент Трочек (дубль) и российский форвард Артемий Панарин (1+1). Вратарь гостей Игорь Шестёркин совершил в этой встрече 21 спасение.

Четвёрка российских игроков гостей Иван Проворов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов завершили матч без результативных действий. У голкипера Даниила Тарасова 18 сейвов.

В следующем матче «Коламбус» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 18 марта. «Рейнджерс», в свою очередь, начнёт домашнюю серию и встретятся с «Эдмонтон Ойлерз» 17 марта.

Материалы по теме Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал. Александр забросил Романову

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: