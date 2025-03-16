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Коламбус Блю Джекетс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 16 марта 2025, счёт 0:4, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Шат-аут Шестёркина и гол+пас Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Коламбус»
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В ночь с 15 на 16 марта на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 4:0 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Зибанеджад) – 01:43     0:2 Панарин (Лафреньер, Борген) – 31:36     0:3 Трочек (Панарин, Кайлли) – 54:38     0:4 Трочек (Миллер, Фокс) – 56:41 (sh)    

В составе победителей голами отметились канадец Алекси Лафреньер, американец Винсент Трочек (дубль) и российский форвард Артемий Панарин (1+1). Вратарь гостей Игорь Шестёркин совершил в этой встрече 21 спасение.

Четвёрка российских игроков гостей Иван Проворов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов завершили матч без результативных действий. У голкипера Даниила Тарасова 18 сейвов.

В следующем матче «Коламбус» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 18 марта. «Рейнджерс», в свою очередь, начнёт домашнюю серию и встретятся с «Эдмонтон Ойлерз» 17 марта.

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