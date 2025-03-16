Карбери: чувствовалось, что Овечкин был немного зажат, в большинстве были сложности

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1).

«Надеюсь, это поможет ему. Чувствовалось, что он немного зажат. В большинстве у него были сложности, он не получал достаточно моментов вместе со своим звеном. Надеюсь, этот гол придаст ему уверенности перед серией домашних матчей», — приводит слова Карбери AP News.

Овечкин в этом матче забросил 887-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до семи шайб.