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Карбери: чувствовалось, что Овечкин был немного зажат, в большинстве были сложности

Карбери: чувствовалось, что Овечкин был немного зажат, в большинстве были сложности
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55     1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19     1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59     1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54    

«Надеюсь, это поможет ему. Чувствовалось, что он немного зажат. В большинстве у него были сложности, он не получал достаточно моментов вместе со своим звеном. Надеюсь, этот гол придаст ему уверенности перед серией домашних матчей», — приводит слова Карбери AP News.

Овечкин в этом матче забросил 887-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до семи шайб.

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