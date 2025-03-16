«Каролина» крупно обыграла «Филадельфию» с Мичковым. У Кочеткова — «сухарь» и 26 сейвов

В ночь с 15 на 16 марта на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Уверенную победу со счётом 5:0 одержали гости.
В составе победителей голами отметились Себастьян Ахо (1+1), Марк Янковски (дубль) и Тейлор Холл. Российский голкипер гостей Пётр Кочетков оформил шат-аут и совершил 26 спасений. Отметим, для «Харрикейнз» это седьмая победа подряд.
Российский форвард Матвей Мичков завершил встречу без результативных действий. У защитника Егора Замулы показатель полезности — «-2». Голкипер Иван Федотов участия в матче не принимал.
В следующем матче «Филадельфия» сыграет в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 18 марта. «Каролина» встретится на выезде с «Сан-Хосе Шаркс» 21 марта.
Лучшие вратари российского хоккея:
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