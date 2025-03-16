Овечкин отреагировал на скандирование болельщиков «Сан-Хосе» после его гола

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на скандирование в его поддержку болельщиков на стадионе в Сан-Хосе во время матча местной команды с «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионата Национальной хоккейной лиги (5:1). Гол Овечкина вызвал бурные овации на арене. Трибуны скандировали фамилию россиянина.

«Это здорово. Теперь много людей смотрят и много внимания. Это прекрасное чувство», — приводит слова Овечкина AP News.

Овечкин в этом матче забросил 887-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до семи шайб. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 51 матче в регулярном чемпионате, в которых забил 34 гола и сделал 21 результативную передачу.