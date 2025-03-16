Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Бостон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Гурд, Рэддиш) – 02:22 1:1 Линдхольм (Пик, Лауко) – 15:58 1:2 Пол (Лиллеберг, Гонсалвес) – 22:13 1:3 Чирелли (Макдона, Гурд) – 27:22 1:4 Рэддиш (Лиллеберг, Пол) – 37:08 2:4 Хуснутдинов (Йокихарью, Линдхольм) – 40:23 2:5 Хагель (Кучеров, Чернак) – 56:31 2:6 Чирелли (Хедман) – 59:15
В составе победителей забивали Виктор Хедман, Ник Пол, Энтони Чирелли (дважды), Даррен Рэддиш и Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал десять сейвов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
За «Бостон» заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм и Марат Хуснутдинов. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.
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