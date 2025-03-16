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«Флорида» проиграла «Монреалю», Бобровский сделал 12 сейвов

«Флорида» проиграла «Монреалю», Бобровский сделал 12 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Лайне (Хатсон, Кофилд) – 05:15 (pp)     2:0 Кофилд (Слафковски) – 15:56     2:1 Самоскевич (Вераге, Беннетт) – 23:51     3:1 Дворак (Савар) – 48:11    

В составе победителей забивали Патрик Лайне, Коул Кофилд и Коул Кофилд.

Единственную шайбу за «Флориду» забросил Мэки Самоскевич. Российский защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский сделал 12 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Флорида» потерпела второе поражение за последние три матча. «Монреаль», в свою очередь, одержал вторую победу за последние три игры.

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