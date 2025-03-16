Три очка Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ
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В ночь с 15 на 16 февраля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:1 осталась за гостями.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Фаулер, Торопченко) – 04:17 0:2 Нейборс (Томас, Бучневич) – 30:51 0:3 Кайру (Шенн, Фаулер) – 32:22 1:3 Миддлтон – 32:47 1:4 Кайру (Холлоуэй, Фолк) – 51:30 1:5 Кайру (Бучневич, Томас) – 57:40
Сразу три заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записал канадский форвард Джордан Кайру, ещё по разу отличились Брэйден Шенн и Джейк Нейборс. Алексей Торопченко отметился одним ассистом, Павел Бучневич — двумя.
Единственный гол в составе хозяев забил Джейкоб Миддлтон.
«Сент-Луис» вышел на 10-е место Запада с 71 очков. «Миннесота» идёт седьмой, у неё 79 очков.
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