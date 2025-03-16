Три очка Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

В ночь с 15 на 16 февраля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:1 осталась за гостями.

Сразу три заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записал канадский форвард Джордан Кайру, ещё по разу отличились Брэйден Шенн и Джейк Нейборс. Алексей Торопченко отметился одним ассистом, Павел Бучневич — двумя.

Единственный гол в составе хозяев забил Джейкоб Миддлтон.

«Сент-Луис» вышел на 10-е место Запада с 71 очков. «Миннесота» идёт седьмой, у неё 79 очков.