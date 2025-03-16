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Александр Овечкин вошёл в пятёрку лучших снайперов текущего сезона НХЛ

Александр Овечкин вошёл в пятёрку лучших снайперов текущего сезона НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), улучшив свою позицию в гонке снайперов сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33     0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26     0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55     1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19     1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59     1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54    

После данного матча в активе Овечкина стало 34 гола в текущей регулярке. Это пятый показатель среди всех игроков лиги. Столько же голов имеют в активе Тейдж Томпсон из «Баффало» и Давид Пастрняк из «Бостона». Они делят пятое место с Овечкиным.

Выше Овечкина идут Марк Шайфли и Кайл Коннор из «Виннипега» (у обоих — по 35 голов), Вильям Нюландер из «Торонто» — 37, и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 49.

Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями

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