Александр Овечкин вошёл в пятёрку лучших снайперов текущего сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1), улучшив свою позицию в гонке снайперов сезона.

После данного матча в активе Овечкина стало 34 гола в текущей регулярке. Это пятый показатель среди всех игроков лиги. Столько же голов имеют в активе Тейдж Томпсон из «Баффало» и Давид Пастрняк из «Бостона». Они делят пятое место с Овечкиным.

Выше Овечкина идут Марк Шайфли и Кайл Коннор из «Виннипега» (у обоих — по 35 голов), Вильям Нюландер из «Торонто» — 37, и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 49.

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